Alghenegra presenta Luca Telese

ALGHERO - Venerdì 16 agosto alle 21.30 nuovo appuntamento della libreria Il Labirinto Mondadori ad Alghero e associazione Alghenegra per la rassegna”Ai margini della notte”, nella bella cornice del giardino di Villa Mosca. Il giornalista Luca Telese presenterà il suo ultimo libro dedicato agli ultimi anni di intenso impegno politico di Enrico Berlinguer, “Opposizione. L'ultima battaglia di Enrico Berlinguer”, Solferino editore.



L’iniziativa vuole rappresentare un momento di promozione culturale e di confronto con la cittadinanza sulla figura Enrico Berlinguer, che si svilupperà attraverso la presentazione di un libro-intervista che raccoglie ricordi , pensieri ed emozioni di chi lo ha conosciuto personalmente.



Un testo che ci restituisce la figura di un uomo solo nel suo ultimo percorso di impegno civile e politico, ma sempre capace di mantenere vivo e costante il rapporto che lo ha legato, e che ancora oggi è presente, con il suo popolo. In questo percorso culturale e politico, Luca Telese sarà accompagnato da Paolo Bellotti, della associazione culturale “Alghenegra”