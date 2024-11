Cor 26 agosto 2024 Malore alle Bombarde, elisoccorso in spiaggia Arresto cardiaco da annegamento per una donna alle Bombarde ad Alghero: questo il primo responso dei medici intervenuti nel tardo pomeriggio di domenica in spiaggia. Le immagini dei soccorsi



ALGHERO - È intervenuta l'ambulanza medicalizzata di Alghero e anche l'elisoccorso. Il personale del 118 ha subito praticato le manovre rianimatorie. La donna è stata poi intubata e portata in Rianimazione a Sassari al Santissima Annunziata.