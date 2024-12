Cor 11 settembre 2024 Fc e Alghero trattano su Maria Pia L’obiettivo che si auspica venga formalizzato quanto prima da sindaco e assessore, è quello di vedere le squadre algheresi giocare le partite casalinghe a Maria Pia, mettendo fine così alle trasferte a Olmedo: incontro a Porta Terra



ALGHERO - «Il calcio algherese può superare gli ostacoli, unire gli sforzi per rilanciare un sentimento di appartenenza e guardare al futuro con rinnovato ottimismo», così il Sindaco Raimondo Cacciotto sull’esito dell’incontro svolto martedì mattina a Porta Terra, su iniziativa dello stesso primo cittadino, al quale ha partecipato anche l’assessore con delega alle infrastrutture sportive Enrico Daga.



Fc Alghero e Alghero Calcio, militanti in Prima Categoria ed Eccellenza, si sono ritrovate per avviare un percorso di collaborazione finalizzato all’utilizzo congiunto del campo sportivo Pino Cuccureddu. «L’obiettivo che si auspica venga formalizzato quanto prima, è quello di vedere le squadre algheresi giocare le partite casalinghe a Maria Pia, mettendo fine così alle trasferte a Olmedo da parte della Fc Alghero»: Un’occasione di incontro favorita dal sindaco e dall’assessore, nell’ambito di una rinnovata attenzione nei confronti dello sport cittadino.



«Abbiamo intenzione di risolvere con determinazione il problema – afferma l’Assessore Enrico Daga - ci stiamo attivando per reperire risorse finanziarie e individuare soluzioni che permettano alle società di giocare in casa». Dalla stretta di mano tra il vicepresidente della Fc Alghero, Gianluca Marras, e il direttore generale dell’Alghero Calcio, Leonardo Tilloca, accompagnato dal dirigente Cristian Sanna, si guarda con fiducia alla formalizzazione dell’accordo favorito con impegno dall’Amministrazione.