Festival della bottarga a Cabras

CABRAS - Sabato 14 e domenica 15 settembre, Cabras si prepara ad accogliere il Festival della Bottarga, l’evento che celebra l’eccellenza gastronomica locale della laguna, prodotto principe di un territorio ricco e dalle produzioni di valore. Trait d’union dell’edizione 2024 è la Peschiera, luogo che rappresenta l’essenza della storia della pesca cabrarese, in cui si intersecano le tradizioni, la cultura e la storia del borgo di pescatori, che deve una parte importante della propria economia proprio al prodotto ittico.



«La gestione e salvaguardia delle aree umide e degli stagni di Cabras è una misura fondamentale della nostra programmazione. Momenti come quello del Festival, che ne celebra il prodotto principe della trasformazione, sono importanti anche per mettere in luce l’esigenza di attuare interventi finalizzati alla corretta gestione del compendio, integrando le misure della tutela ambientale delle aree umide con quella della qualità della pesca e della fruizione turistica, così che possa rafforzarsi nel tempo anche il fattore economico locale» ha affermato il Sindaco Andrea Abis.



Quest’anno l’oro rosso si sposa con il frutto dei campi del Sinis, per un’edizione speciale dedicata al riso e alla pasta. Saranno le mani esperte dei grandi nomi della cucina, a unire con maestria i prodotti più buoni del della terra dei Giganti, tra cui lo chef stellato Carlo Cracco, che darà vita a momenti culinari imperdibili. Al suo, si affiancano i nomi di alcuni fra i più amati chef del panorama gastronomico regionale, come quello dello chef di casa, Salvatore Camedda, di Pierluigi Fais, Marina Ravarotto, Laura Sechi e Gianluca Chessa, pronti a regalare al pubblico del Festival i sapori più ricercati che si legano a un prodotto versatile e unico quale è la bottarga di muggine.