Cyber Security, iscrizioni a Sassari

SASSARI - La scadenza per l'invio delle domande di partecipazione al corso di specializzazione in Sicurezza Informatica, promosso nell'ambito dell'Accademia Digitale della Camera di Commercio di Sassari, si avvicina. Ci si potrà candidare entro il 16 settembre. Si tratta di un nuovo percorso formativo gratuito, sviluppato in partnership con Pluribus One Srl è stato progettato per promuovere la diffusione della cultura digitale e sviluppare competenze specifiche e professionalizzanti nel settore ICT, e rappresenta un'opportunità unica per esplorare il mondo della cyber security. Il corso è aperto a 15 persone che abbiano maturato esperienza nel settore ICT sui temi della sicurezza informatica.