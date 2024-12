Cor 12 settembre 2024 «Maxi-variazione per l´Alghero che vogliamo» Liberate risorse per complessivi 3.128.867,21 di euro: forte accelerata nella cura del decoro della città con interventi vari sul verde, partecipazione urbanistica e sostegno al commercio



ALGHERO - Dagli interventi sul verde urbano alla valorizzazione delle produzioni locali, alla progettualità delle opere pubbliche, alla pianificazione territoriale, al sostegno alle imprese, alle manutenzioni. E poi lavori di completamento di parchi e risorse per interventi nell’impiantistica e ammodernamento delle scuole. Sono solo alcune delle voci che compongono la variazione al bilancio contenuta nella delibera n. 229 approvata nei giorni scorsi dalla Giunta Cacciotto per complessivi 3.128.867,21 di euro.



C’è una forte accelerata nella cura del decoro della città con interventi vari sul verde urbano, 500 mila euro, e il completamento del Parco Caragol, 366 mila euro, a cui si aggiungono le risorse a supporto del comparto commerciale, con complessivi 250 mila euro per sostegno alle produzioni locali, acquisto luminarie, oltre al sostegno ai centri commerciali naturali. «Interveniamo su una pluralità di settori per destinare risorse ai vari ambiti dell’Amministrazione, con grande attenzione al decoro, alle imprese e alle manutenzioni», afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto. «Ma non solo - aggiunge - le misure adottate hanno un respiro più ampio, una prospettiva nuova sul fronte della programmazione e sulla pianificazione urbanistica della città che vogliamo».



Ci sono infatti le coperture finanziarie per la progettazione delle opere pubbliche, per una ripresa della pianificazione del Piano del Traffico e per il percorso partecipato del Piano Urbanistico Comunale. Inoltre, uno studio su patrimonio residenziale e nuovi fabbisogni abitativi e turistici della città, che si allinea con il potenziamento del Sistema Integrato dell’Ospitalità per rafforzare i rapporti di collaborazione e di sviluppo delle azioni contro il sommerso delle realtà ricettive. Programmazione, prospettiva e attenzione all’ordinario dunque. Così, si interviene per lavori di manutenzione e di adeguamento degli impianti nelle scuole e negli asili, 70 mila euro, manutenzione delle strade, 100 mila euro, l’allocazione degli stanziamenti in entrata per opere di riqualificazione della pavimentazione di via Pola e piazza San Marco a Fertilia.