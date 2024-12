Cor 12 settembre 2024 Caso Corbia, Avs punta Tedde Alleanza Verdi Sinistra Alghero puntualizza: «In queste giornate intense di sterili polemiche e assurde richieste di dimissioni siamo costretti, questa volta, a intervenire per fare un po’ di chiarezza»



ALGHERO - «Il gruppo AVS si associa a quanto espresso ieri dalla maggioranza a seguito dell’ennesima sparata del solito noto ex sindaco, ex consigliere regionale, ex consulente della regione Sardegna, ex commissario straordinario delle Ferrovie della Sardegna e oggi componente - per interposta persona - del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato». Così da Avanza Verdi Sinistra Alghero puntano l'onorevole e consigliere comunale Marco Tedde.



«Tale persona, da mesi ormai, affetto dalla sindrome dell'abbandono dei consensi elettorali si affanna a cercare visibilità e fatica a fare i conti con le responsabilità del proprio ruolo passato e presente. Non è sicuramente la prossimità ad Alghero dell’assessore Corbia quello su cui avrebbe dovuto essere posta l’attenzione, concentrandosi piuttosto sulle sue oggettive e inconfutabili competenze che, con entusiasmo, passione e sacrificio mette a disposizione per la nostra, la sua, amata città» sottolineano Arcasedda e compagni.



«In conclusione - chiude la nota di Alleanza Verdi Sinistra - ci sentiamo di rassicurare l'ex sindaco, ex consigliere regionale, ex consulente della regione Sardegna, ex commissario straordinario delle Ferrovie della Sardegna e oggi componente - per interposta persona - del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato che l'unica aria fritta che abbiamo visto in questi mesi corrisponde alla sua scelta di interpretare in questo modo l'importante ruolo di consigliere comunale».