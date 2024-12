Cor 13 settembre 2024 A Fertilia l´Oktober Fest Sardo-Tedesco IL 14 e 15 settembre l’incontro tra due popolazioni, quella Sarda e quella Tedesca, unite dalla cultura brassicola e dalla passione per il mondo Craft Beer e non solo. Ad accompagnare le Birre Artigianali, la proposta Street Food Sardo-Tedesca



FERTILIA - Fertilia nella sua caratteristica borgata, è pronta ad ospitare la prima edizione dell'Oktober Fest Sardo-Tedesco: dalle ore 15 di sabato 14 settembre, inizierà il Festival con l'apertura dei fusti e tanta buona musica. L’incontro tra due popolazioni, quella Sarda e quella Tedesca, unite dalla cultura brassicola e dalla passione per il mondo Craft Beer e non solo. Due giornate per degustare le birre proposte da due birrifici di eccellenza, che porteranno i presenti in un viaggio che parte dalla Sardegna ed arriva in Bavaria. In rappresentanza della miglior produzione Sarda: Birrificio Isola di Thiesi mentre la bandiera Bavarese sarà portata dallo storico Birrificio König Ludwig con la sua Lager Hell.



Birrificio Isola nasce nel 2017 da un gruppo di imprenditori e amici legati dall’amore per la buona birra artigianale. Isola è diventato una realtà di riferimento per la produzione birraia sarda e nazionale: Ipa, Ale, Pils, Senza Glutine; tantissime le birre proposte che potranno essere gustate all’ Oktober Fest Sardo-Tedesco. Il birrificio König Ludwig e la “Birra di Sua Altezza Reale”. Per secoli la famiglia reale ebbe l’esclusiva nella produzione di Birra Weisse. Il Casato Reale Tedesco produceva birra già dal 1260 e si narra che il 12 Ottobre 1810, in occasione delle nozze del Principe Ludwig, nacque proprio il primo Oktoberfest.



Ad accompagnare le Birre Artigianali, la proposta Street Food Sardo/Tedesca con specialità gustose provenienti dai due territori. Una Line Up musicale pazzesca tutta da ballare in Live, sarà il miglior contorno per divertirsi gustando Birre d’eccellenza. Sabato 14 Settembre: D.One - Dj Set, Funny Groove - Rock Band, The 90’ Hits, D.One; Domenica 15 Settembre: D.One - Dj Set, Senza Base, Dj Set, Animali di Zona - Litfiba Tribute Band, Dj Set. Oktober Fest Sardo Tedesco è organizzato in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti di San Marco (Fertilia) e Birralguer, con il sostegno di Fondazione di Sardegna, Fondazione Alghero Turismo ed il patrocinio del Comune di Alghero. Fondamentale la presenza di Campagna Amica, Coldiretti Sardegna e Consorzio Birra Italiana.