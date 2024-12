Cor 14 settembre 2024 Secal Alghero: aperture straordinarie Per venire incontro agli utenti, eccezionalmente in via straordinaria sono state previste le seguenti aperture nelle date indicate: 16/9-18/9-20/9-23/9-25/9-27/9 dalle ore 9,00 alle ore 12,00



ALGHERO - La ricezione del pubblico ordinariamente è prevista nelle giornate di martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00 e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; previo appuntamento da richiedere ai seguenti recapiti telefonici: 079/973091 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica protocollosecal@pec.it. Si precisa che nelle giornate di martedì e giovedì verranno serviti esclusivamente i contribuenti muniti di appuntamento.



Numero verde 800078549 operativo nelle giornate del mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Si fa presente che il recapito telefonico segnala libero anche quando gli operatori sono al telefono rispondendo ad altri utenti e pertanto è normale che in questo momento le linee risultino sovraccariche e si incontrino difficoltà a raggiungere il contatto e per tale ragione è consigliabile l’utilizzo dello sportello virtuale accedendo al sito Secal Alghero.



Infine si comunica che per agevolare la ricezione del pubblico presso gli uffici S,E,C,AL, di Via Sant’Anna 38, eccezionalmente in via straordinaria sono state previste le seguenti aperture nelle date indicate: 16/9-18/9-20/9-23/9-25/9-27/9 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Nell’occasione saranno distribuiti i numeri in ordine di arrivo.