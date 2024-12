Cor 14 settembre 2024 Porto Torres: Riqualificazione Case dei pensionati L’intervento, per il quale l’amministrazione ha a disposizione 765 mila euro (di cui 567 mila euro per i lavori) da fondi del PNRR destinati alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, interesserà l’intero edificio che conta 13 appartamenti e 10 cantine



PORTO TORRES - Partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e riqualificazione del condominio Erp di viale delle Vigne a Porto Torres, noto come “Case dei pensionati”. Il progetto esecutivo che include il miglioramento statico e sismico dell’immobile realizzato nel 1974, è stato infatti recentemente approvato dall’amministrazione comunale e l’assessora ai Lavori Pubblici Simona Fois, nel pomeriggio del 12 settembre, ha incontrato gli abitanti della palazzina insieme alla responsabile del procedimento arch.Elisabetta Puggioni e al direttore dei lavori ing.Alberto Ganau proprio per aggiornarli sui lavori in programma. «Gli abitanti dell’edificio – ha sottolineato la vicesindaca Fois - hanno accolto con favore l’avvio delle opere, attese da diverso tempo dai residenti e che fanno parte del percorso avviato da questa amministrazione per la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale».



L’intervento, per il quale l’amministrazione ha a disposizione 765 mila euro (di cui 567 mila euro per i lavori) da fondi del PNRR destinati alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, interesserà l’intero edificio che conta 13 appartamenti e 10 cantine e si sviluppa su tre piani fuori terra. Sulla base dei sopralluoghi effettuati dagli uffici per determinare lo stato di conservazione delle strutture, il progetto prevede come primo intervento la ricostruzione degli elementi strutturali, come travi, pilastri e velette in calcestruzzo, così da eliminare il degrado esistente. In programma anche l’efficientamento energetico dell’immobile per migliorare il confort energetico e ridurre i consumi attraverso un sistema di isolamento termico a cappotto esterno, l’impiego di pannelli isolanti a elevate prestazioni termiche e acustiche e la posa in opera di infissi in PVC. Per lo smaltimento delle acque meteoriche sarà realizzata una nuova gronda e nuovi pluviali ed è prevista, inoltre, la messa a norma dell’impianto elettrico condominiale. Una volta consegnati i lavori, il cronopragramma prevede la conclusione in circa 356 giorni.