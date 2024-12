Cor 23 settembre 2024 Sennori contro la violenza sulle donne Sabato presso la Sala consiliare del Municipio di Sennori, l’Amministrazione comunale ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa della società sportiva Usd Sennori, realtà ormai importante nel tessuto sociale del nostro paese, che si è schierata senza mezzi termini contro la violenza sulle donne



L’Usd Sennori ha voluto ribadire la propria distanza da femminicidi, stalking, persecuzioni e qualsiasi atto di violenza e discriminazione contro le donne, adottando una nuova maglia di gioco che sarà indossata su tutti i campi in cui la squadra di calcio giocherà. Sul retro della maglia tutti potranno leggere stampato in bella evidenza 1522, il numero d’emergenza antistalking e violenza.

Ospite speciale della serata è stata Piera Muresu, cittadina sennorese vittima di violenza, scampata miracolosamente alla morte, a cui l’Usd Sennori ha donato una maglia con sopra stampato il suo nome. Nel ribadire a voce alta “NO alla violenza sulle donne”, e ringraziare gli atleti, le società sportive e i sennoresi che hanno partecipato alla serata, l’amministrazione comunale annuncia che il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si svolgerà a Sennori una partita di calcio del cuore.



In campo scenderanno, insieme, donne e uomini con indosso le maglie che l’Amministrazione comunale ha pensato di dedicare a Francesca Deidda questa estate, durante la manifestazione “Calici di Stelle 2024”, e che saranno disponibili per la vendita: il ricavato andrà in beneficenza a un’associazione che si occupa di violenza di genere. Sabato, insieme con l’Usd Sennori e l’Amministrazione comunale al completo (maggioranza e minoranza), hanno partecipato alla serata aderendo alla campagna antiviolenza: Spring Volley Sennori, Pallacanestro Sennori, Tennis Club Romangia, Calcio femminile Real SunService ASD, @Asd kick Boxing Sennori con la campionessa mondiale Sara Roggio, Farmacia Santa Vittoria Sennori.