S.A. 3 ottobre 2024 Turismo: bando per grandi manifestazioni La manifestazione d´interesse è volta alla concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di manifestazioni pubbliche o di eventi da realizzarsi in Sardegna allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territori. Domande entro il 9 ottobre



CAGLIARI - Pubblicato l'Avviso per la manifestazione d'interesse, rivolta ai soggetti he organizzano manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. La manifestazione d'interesse è volta alla concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di manifestazioni pubbliche o di eventi da realizzarsi in Sardegna allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio. Ciascun evento dovrà dovrà essere realizzato nell'anno solare 2024, a far data dal 1° gennaio 2024 e dovrà essere terminato entro e non oltre il 31 dicembre 2024.



La domanda di contributo, corredata da tutti gli allegati va trasmessa entro il termine di mercoledì 9 ottobre 2024 al Servizio Supporti direzionali e trasferimenti dell’Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all' indirizzo PEC: tur.supportidirezionali@pec.regione.sardegna.it. Sarà possibile richiedere chiarimenti ed inviare quesiti, esclusivamente in forma scritta, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: fmarras@regione.sardegna.it (dott.Filippo Marras) entro e non oltre il 30 settembre 2024.