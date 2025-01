Cor 30 settembre 2024 Latte Dolce, terzo pareggio stagionale Terzo pareggio stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce, che in virtù dell’1-1 ottenuto contro il Savoia sale a 3 punti in classifica, riscattando così, in parte, la sconfitta dello scorso fine settimana contro il Terracina



SASSARI - Al 1’ si fanno vedere subito in avanti gli ospiti, con un passaggio al centro dell’area che non trova nessuno e la palla termina direttamente in fallo laterale. Il Savoia cerca di imporre il proprio gioco attraverso un prolungato possesso palla, ma la difesa sassarese è attenta e allontana i pericoli. Al 17’ prima azione biancoceleste con Loru, con un tiro parato da D’Agostino. Questa conclusione è l’antipasto per il gol del centrocampista ex Vis Pesaro, che al 22’ regala il vantaggio al Sassari Calcio Latte Dolce: palla recuperata da Kone, che serve Sorgente, l’ex Torres trova Loru che dal limite con una conclusione potente trafigge D’Agostino (1-0).



Il gol dà fiducia ai sassaresi, che provano a più riprese a impensierire, anche grazie alla velocità degli esterni, la retroguardia avversaria, che si dimostra attenta e il primo tempo termina così con i biancocelesti avanti 1-0. Al ritorno dagli spogliatoi mister Campilongo cambia tutto con tre cambi e al 49’ è proprio il nuovo entrato Maniero a firmare la rete dell’1-1: Negro scappa via e con un passaggio nell’area piccola trova l’ex Pescara che anticipa tutti e firma la rete del pareggio. Lo stesso Maniero si rende pericoloso pochi minuti più tardi con una conclusione da fuori area che termina di poco a lato. Al quarto d’ora opportunità per il Sassari Calcio Latte Dolce con un ispirato Loru, ma il suo tiro colpisce il difensore e il Savoia allontana il pericolo.



Nel corso della ripresa nessuna delle due squadre si rende particolarmente pericolosa, con gli ospiti, come successo a inizio gara, che provano a imporre il proprio gioco con un possesso palla assai prolungato, ma che non arreca danni alla difesa biancoceleste. Il match termina così sul punteggio di 1-1: il Sassari Calcio Latte Dolce sale a 3 punti in classifica, mentre il Savoia raggiunge quota 7 stabilendosi al quinto posto a -3 dalla capolista Guidonia. Nel prossimo weekend Cabeccia e compagni voleranno in Campania alla volta di Sarno, con i granata che si trovano a +2 dai sassaresi e oggi hanno pareggiato 0-0 contro la Flegrea Puteolana.