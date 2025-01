Cor 1 ottobre 2024 Accabadora di Michela Murgia in tour in Italia Nuovo tour per la Casa di Suoni e Racconti in Centro e Nord Italia con quattro appuntamenti dedicati al libro “Accabadora” di Michela Murgia. Dal 2 al 9 Ottobre 2024 in scena in Umbria, Toscana, Lombardia e Veneto



NUORO - Prosegue il viaggio per l’Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti che, in coproduzione con la compagnia Il Crogiuolo, porta in scena nel Centro e Nord Italia Accabadora, il celebre romanzo della nota scrittrice sarda Michela Murgia. In scena si alterneranno le attrici Marta Proietti Orzella, Elisa Zedda e il musicista Andrea Congia che daranno voce e atmosfere sonore alla figura de s’Accabadora e al legame che unisce i personaggi Maria Listru e Bonaria Urrai.



I quattro appuntamenti in programma coinvolgeranno le regioni dell’Umbria, della Toscana, della Lombardia e del Veneto: Mercoledì 2 Ottobre 2024 alle ore 21:30 presso il Cinema Teatro Astra (Via Citernese 1B - San Giustino - PG); Giovedì 3 Ottobre 2024 alle ore 21:00 presso il Teatro dei Risorti (Piazza Giuseppe Garibaldi 2 - Buonconvento - SI); Martedì 8 Ottobre 2024 alle ore 21:00 presso il Centro Culturale “Livia Bottardi Milani” (Piazza Vittorio Veneto 14 - Pegognaga - MN); Mercoledì 9 Ottobre 2024 alle ore 20:30 presso Cinema Teatro Don Bosco - Forcellini (Via San Camillo de Lellis 4A - Padova).