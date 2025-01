Cor 5 ottobre 2024 Secal, acora aperture straordinarie Gli sportelli Tari della Secal Alghero effettueranno anche le prossime settimane aperture straordinarie per ricevere il pubblico presso gli uffici di Sant´Anna



ALGHERO - Si informano i cittadini che la ricezione del pubblico ordinariamente è prevista nelle giornate di martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00 e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; previo appuntamento da richiedere ai seguenti recapiti telefonici: 079/973091 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica protocollosecal@pec.it. Si precisa che nelle giornate di martedì e giovedì verranno serviti esclusivamente i contribuenti muniti di appuntamento. Numero verde 800078549 operativo nelle giornate del mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Le aperture straordinarie, a partire dal 07/10, verranno effettuate esclusivamente nelle giornate di mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 per gli utenti privi di appuntamento. Nell’occasione saranno distribuiti i numeri in ordine di arrivo.