Gioventù Nazionale Sardegna si riunisce a Nuoro

NUORO - Sabato 12 ottobre, Nuoro ospiterà la quarta edizione di Polemos, l’appuntamento annuale organizzato da Gioventù Nazionale Sardegna. Quest’anno, il tema centrale dell’evento sarà “Militanza: La fiamma arde ancora”, una riflessione su come l’impegno politico e civile possa essere vissuto come scelta quotidiana e duratura. L’incontro si terrà presso l’Hotel Sandalia, dove giovani militanti e personalità di rilievo si confronteranno su cosa significa oggi fare politica attivamente e con passione. Emilio Serra, presidente regionale di Gioventù Nazionale, sottolinea l’importanza di questa edizione, spiegando che «in un’epoca in cui la politica sembra distante e a volte inefficace, Gioventù Nazionale vuole ribadire quanto sia centrale la militanza come impegno costante. Non si tratta solo di partecipare, ma di essere protagonisti attivi del cambiamento, mantenendo viva la fiamma dei valori in cui crediamo».



L’evento vedrà la partecipazione di amministratori locali, parlamentari e figure storiche della destra italiana, e sarà un’opportunità per discutere delle sfide che la Sardegna e il Paese affrontano oggi. Il Coordinatore Cittadino di GN Nuoro, Piergiuseppe Porcu, esprime l’orgoglio di poter ospitare l’incontro nella sua città, affermando: «Per noi è un onore poter organizzare questa edizione. La militanza è più di un semplice impegno: è uno stile di vita totalizzante. Polemos sarà un’occasione per raccontare i sacrifici ma anche le soddisfazioni che derivano dalla partecipazione attiva alla vita politica». La giornata sarà ricca di momenti di confronto, con una sessione di dibattito aperto che permetterà ai partecipanti di dialogare con i rappresentanti istituzionali e un question time con i parlamentari presenti. L’evento si concluderà con una plenaria di Gioventù Nazionale, che lancerà le sfide per le future iniziative del movimento.