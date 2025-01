S.A. 10 ottobre 2024 Corteo per la Palestina a Sassari L’appuntamento è previsto sabato 12 ottobre in Piazza d’Italia alle 17:00, dove partirà un corteo che passerà per le vie di Sassari e terminerà in Piazza Fiume



SASSARI - «Non chiamatela terrorismo, chiamatela col suo nome: Resistenza. Ad un anno dal 7 ottobre, il movimento per la Palestina di Sassari torna nelle piazze per mostrare il proprio sostegno e la propria solidarietà al popolo palestinese. “Il popolo palestinese ha dimostrato e continua a dimostrare a tutte e tutti noi cosa significa resistenza. E lo fa da 365 giorni e 76 anni, nonostante i tentativi di insediamento da parte dell’esercito sionista, nonostante la violenza perpetrata sulla popolazione civile da decenni, il popolo palestinese continua a resistere. E i politici occidentali e i media continuano a chiamarli terroristi. Lo troviamo inaccettabile» affermano gli studenti e le studentesse del movimento che a Sassari sfilerà sabato 12 ottobre in solidarietà al popolo palestinese



Il movimento si dichiara pronto a continuare le sue attività per mettere pressioni alla politica e alle istituzioni, e denuncia con forza la repressione attuata dal governo Meloni verso i manifestanti. «Quanto accaduto a Roma il 5 ottobre è antidemocratico e vergognoso. “ dichiarano, “la repressione è arrivata anche qua in Sardegna, dove a Cagliari hanno provato ad impedire un corteo, mentre a Sassari hanno proprio impedito di manifestare in qualsiasi modo il 7 ottobre, imponendoci come prima data disponibile il 12 ottobre. Ma noi non ci faremo intimorire, la loro repressione non può fermare la resistenza palestinese e libanese». L’appuntamento è previsto in Piazza d’Italia alle 17:00, dove partirà un corteo che passerà per le vie di Sassari e terminerà in Piazza Fiume.