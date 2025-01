Cor 12 ottobre 2024 Riapre le porte l’ambulatorio di Palmadula Asl Sassari: dopo 5 anni di assenza riapre le porte l’ambulatorio medico di Palmadula con il dott. Pier Paolo Demela, che ha preso servizio il 7 ottobre scorso, nel comune di Sassari



SASSARI - La Direzione Aziendale della Asl di Sassari, nell’ambito 1.1 del Distretto di Sassari, attiva in servizio un nuovo Medico di medicina generale con incarico di titolarità che, dopo cinque anni di assenza, garantirà l’apertura dell’ambulatorio nella frazione di Palmadula.



«Un grande risultato che premia il lavoro di questa Direzione e del Distretto sanitario che, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e del professionista che ha accettato l’incarico, e’ riuscita a garantire il servizio di continuità assistenziale anche nella frazione di Palmadula. E’ intendimento di questa Azienda, infatti, garantire l’offerta sanitaria anche nei centri lontani dagli hub sanitari», spiega il Direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.



Si tratta del dott. Pier Paolo Demela, che ha preso servizio il 7 ottobre scorso, nel comune di Sassari, negli ambulatori di via Pasubio, n. 10, e a Palmadula, nei locali di piazza dell’Assunta, nello storico ambulatorio del Medico di Medicina generale, messo a disposizione dal Comune. L’ambulatorio di Palmadula ha chiuso nel 2019 in seguito al pensionamento del dottor Salvatore Riu, storico medico della frazione sassarese.