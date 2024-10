Cor 16:05 «Ritardi Pala Manchia, fallimento certificato» Il Centrodestra suona la sveglia all´amministrazione comunale algherese: l’Assessore Daga aveva promesso a gran voce lavori celeri, oggi certifichiamo un nuovo fallimento



ALGHERO - «La notizia di oggi, per niente sorprendente, è che l’Assessore Daga è in ritardo sui tempi di consegna del Palamanchia. La data di metà ottobre, da lui indicata come termine ultimo per la riconsegna dell’impianto, è arrivata e del fine lavori non se ne vede l’ombra. Occorrerà - questa la notizia di oggi - almeno un altro mese per poter completare gli interventi di adeguamento per cui l’amministrazione di centrodestra aveva individuato 100mila euro di risorse di bilancio».



«Lo scorso 6 agosto, durante la seduta congiunta delle Commissioni III e IV presiedute dai Consiglieri Colledanchise e Occhioni, l’Assessore Daga aveva promesso a gran voce lavori celeri presso il Palamanchia, e la riconsegna della struttura entro il 15 di ottobre. Lo aveva fatto prendendo pubblicamente l’impegno davanti ai commissari e alle società sportive presenti. Come centrodestra avevamo fatto presente all’Assessore il rischio che il completamento dei lavori subisse ritardi, compromettendo così tanto la programmazione della società sportiva concessionaria dell’impianto, quanto quella della Futsal Alghero».



«Oggi certifichiamo un nuovo fallimento dell’Assessore. Un fallimento causato dalle sue stesse scelte, in primis quella sull’organizzazione del personale. È del tutto evidente che l’assenza dei dirigenti di area tecnica abbia compromesso l’operatività degli uffici, che oggi si ritrovano con un organico ridotto all’osso e privi di guida adeguata. Come centrodestra chiediamo che l’Amministrazione vada oltre le parole per quanto riguarda l’attenzione all’impiantistica sportiva. Ai presidenti della III e della IV Commissione chiediamo la convocazione urgente di una commissione per relazionare i commissari su questo ritardo» chiudono Alessandro Cocco - Fratelli d'Italia

Massimiliano Fadda - Prima Alghero, Michele Pais - Lega, Raffaele Salvatore - UdC - Patto per Alghero e Marco Tedde - Forza Italia.