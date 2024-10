S.A. 9:38 Nuovi eventi per l´Alguer Family Festival ll programma degli eventi continua con gli appuntamenti di sabato prossimo 19 ottobre, con “Risveglia la Città! Guerriglia Art adolescenti Alghero” nella Sala Sari dalle 10:00 alle 13:00. Sabato e domenica, infine, “Giokostrada 2024 : festival del gioco tradizionale”, in Piazza San Marco a Fertilia



ALGHERO - È stato un week end straordinario quello appena trascorso con gli eventi dell’Alguer Familly Festival, che ancora una volta conferma il grande coinvolgimento con tantissime presenze nei numerosi appuntamenti del suo ricco calendario. Venerdì scorso a Porto Conte il Better Future Festival, l’evento internazionale di confronto sulle esperienze del benessere familiare, ha visto protagoniste le città Creixel (Spagna) Bacau (Romania) Gdyna (Polonia) insieme al Board di Elfac (Confederazione europea delle famiglie numerose) in rappresentanza di 24 paesi. La Sardegna rappresentata dai Comuni di Usini, Uri, Olmedo, Ghilarza, Nuoro, Quartucciu, Sant'Antonio di Gallura, Atzara, Busachi, Buddusò, Bosa. Presente il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto con l’Assessora alle Politiche familiari Maria Grazia Salaris con i Sindaci presenti insieme alla rappresentante della Regione Rosa Canu, consulente delle politiche sociali presso l'Assessorato alla Sanità, Igiene e Assistenza Sociale.



L'Alguer Family Festival, il contenitore fortemente voluto dal Comune di Alghero per sottolineare il ruolo centrale delle famiglie come risorsa insostituibile della comunità e strumento di crescita e sviluppo del territorio, si rivela un progetto consolidato fin dal 2017, anno in cui Alghero diventa il primo Comune in Italia ad aver ottenuto la certificazione “Family in Italia-Comune amico della Famiglia” al di fuori dei territori trentini ( la provincia di Trento è infatti la prima in Italia ad ottenere il marchio) e soggetto fondatore nell’ottobre 2017, insieme alla Provincia autonoma di Trento e all’Associazione nazionale Famiglie numerose, del “Network Family in Italia”. Alghero è comune capofila in Italia e in Sardegna del network dei comuni amici della famiglia.



L’Alguer Family Festival centra il bersaglio con una straordinaria partecipazione all’evento del Better Future festival ma registra numeri importanti anche negli eventi in programma fino al 20 ottobre. Il calendario organizzato e coordinato dall'Ufficio per le politiche familiari del Comune di Alghero in collaborazione con la Fondazione Alghero, il Parco di Porto Conte e numerosi attori del territorio impegnati a promuovere il benessere familiare in città. Il programma degli eventi continua con gli appuntamenti di sabato prossimo 19 ottobre, con “Risveglia la Città! Guerriglia Art adolescenti Alghero” nella Sala Sari dalle 10:00 alle 13:00. Sabato e domenica, infine, “Giokostrada 2024 : festival del gioco tradizionale”, in Piazza San Marco a Fertilia dalle 10:30 alle 23:00.