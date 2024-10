Cor 12:05 Il frontale a 125km/h, autopsia e funerale La tragedia sull´Alghero-Olmedo: Oggi la convalida dell’arresto del 34enne accusato di omicidio stradale e l´autopsia sul corpo del militare deceduto, giovedì il funerale per Pietro Mastino



nella foto). Il 34enne arrestato per omicidio stradale e risultato alla guida positivo di alcol e droga, secondo le risultanze degli inquirenti viaggiava oltre i 120km/h. Prevista per la giornata odierna (mercoledì) l’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip del Tribunale di Sassari, alla quale presenzierà, per conto dell’indagato ancora ricoverato e piantonato in ospedale, l’avvocato difensore. Sempre oggi dovrebbe tenersi l'esame autoptico sulla salma, mentre per la giornata di giovedì sono previsti i funerali nella parrocchia di San Cristoforo di Montresta, paese di origine del carabiniere in servizio ad Alghero. ALGHERO - E' stato un impatto violentissimo quello sulla provinciale 19 tra Olmedo e Alghero in cui ha perso la vita domenica mattina Pietro Mastino ). Il 34enne arrestato per omicidio stradale e risultato alla guida positivo di alcol e droga, secondo le risultanze degli inquirenti viaggiava oltre i 120km/h. Prevista per la giornata odierna (mercoledì) l’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip del Tribunale di Sassari, alla quale presenzierà, per conto dell’indagato ancora ricoverato e piantonato in ospedale, l’avvocato difensore. Sempre oggi dovrebbe tenersi l'esame autoptico sulla salma, mentre per la giornata di giovedì sono previsti i funerali nella parrocchia di San Cristoforo di Montresta, paese di origine del carabiniere in servizio ad Alghero.