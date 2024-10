S.A. 18:33 Il Comune di Sassari in mostra a Promo Autunno Il Comune di Sassari anche per il 2024 è pronto a mettersi in vetrina con alcuni dei suoi servizi alla Fiera del Nord Sardegna Promo Autunno, in programma alla Promocamera da venerdì 18 a domenica 20 ottobre



SASSARI - I siti archeologici e naturali da scoprire, la suggestiva storia della Faradda, le eccellenze del territorio, i concorsi e le altre informazioni utile per giovani e non solo; ma anche approfondimenti sui progetti portati avanti dall’amministrazione per il centro storico, sensibilizzazione alla legalità attraverso percorsi - studiati dalla Polizia locale - adatti a tutte le età, cosa fare in caso di alluvione e dove conferire quotidianamente i rifiuti. Il Comune di Sassari anche per il 2024 è pronto a mettersi in vetrina con alcuni dei suoi servizi alla Fiera del Nord Sardegna Promo Autunno, in programma alla Promocamera da venerdì 18 a domenica 20 ottobre.



Per tre giorni il personale dell'amministrazione, insieme a rappresentanti dell’Intergremio ed esperti delle varie materie, sarà a disposizione per fornire depliant e materiale informativo nello stand allestito nell’area Gold. Saranno raccontati gli itinerari culturali che coinvolgono i siti della rete Thàmus e la storia della Faradda, le meraviglie e le attività del Ceas Lago Baratz e le regole per una corretta raccolta differenziata; ci sarà uno spazio dedicato all’Informagiovani con tutte le possibilità per chi cerca lavoro e non solo; esperti spiegheranno il progetto Pinqua, che interessa il centro storico mentre la Polizia locale sarà presente con due motoveicoli, l’unità cinofila, gli strumenti operativi più moderni di cui dispone e video delle campagne di legalità. Uno spazio sarà dedicato alla sensibilizzazione sulla cultura delle regole e saranno messi a disposizione occhiali simulatori dello stato di alterazione psico-fisica. Depliant informativi saranno distribuiti anche dalla Protezione civile, sarà presentato il piano di protezione civile comunale dove sono contenuti i maggiori rischi del nostro territorio e illustrate le norme di autoprotezione e come gestire e superare le emergenze.