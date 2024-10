S.A. 16:59 250 iscritti al Sardegna Jumping Tour Da oggi sino a domenica 20 ottobre gli impianti Agris di Tanca Regia (Abbasanta) ospitano il Sardegna Jumping Tour, concorso nazionale A6* e la finale del Trofeo dei Nuraghi



ABBASANTA - Fine settimana spettacolare con le gare più tecniche e importanti del salto ostacoli in Sardegna. Da oggi sino a domenica 20 ottobre gli impianti Agris di Tanca Regia (Abbasanta) ospitano il Sardegna Jumping Tour, concorso nazionale A6* e la finale del Trofeo dei Nuraghi per i cavalli nati e allevati nell'isola di 4, 5, 6, e 7 anni e oltre. Il montepremi messo a disposizione dalla Regione Sardegna è di 80 mila euro per il concorso A6 * e di 71 mila euro per il Trofeo dei Nuraghi. L'evento è organizzato dalla Fise Sardegna in collaborazione con il comparto ippico dell'Agris che dal prossimo anno trasferirà competenze e personale all'agenzia regionale Asvi per lo sviluppo ippico, diretta dal dottor Raffaele Cherchi.



In concomitanza con le due manifestazioni si disputerà anche il Trofeo Brevetti. I binomi iscritti sono 250. Presenti tutti o quasi i migliori cavalieri sardi: Piero Pala che ha vinto l'ultimo Gran Premio, il due volte campione sardo Gianleonardo Murruzzu (che ha vinto un GP del Sardegna Jumping Tour nel 2021), Giovanni Carboni che per tre anni è stato campione regionale, Antonio Meloni, vice campione regionale e vincitore del Trofeo dei Nuraghi 2023, e Luigi Angius quasi sempre sul podio nelle gare importanti. Tra i cavalieri ospiti il carabiniere Bruno Chimirri che in sella a Samara ha vinto il GP del Sardegna Jumping Tour nel 2022 davanti alla figlia Elisa con Calandro Z. I due Chimirri sono reduci dalle belle vittorie in alcune gare al Campo Rossi di Cagliari. Ritorna a Tanca Regia anche Lorenzo Correddu, originario di Villanova Monteleone, che l'anno scorso è arrivato secondo nel Gran Premio alle spalle del fratello Francesco.



Programma- La giornata odierna sarà dedicata ai percorsi addestrativi. Da giovedì con inizio alle 8.30 le prime gare. Da segnalare la C140 e la C135 a fasi consecutive. Anche venerdì, sabato e domenica le gare avranno inizio alle 8.30. Venerdì ben 14.500 euro di montepremi per la C135/140 mista. Sabato la C125 mista speciale Gran Premio 1° grado, la C140 a tempo e la C130 Derby Tab.

Domenica le finali dei 4, 5 e 6 anni, la C135 a tempo e il Gran Premio a due manche su ostacoli di 145 e 150cm. In chiusura la terza prova del Trofeo Brevetti. Show director è Gianleonardo Murruzzu, direttore di campo Giovanni Bussu e presidente di giuria Adriana Spinoso.



