S.A. 14:00 5 kg di marijuana in camera da letto: arrestato Arresto nei giorni scorsi dei carabinieri di Sassari: fermato un uomo che nascondeva un bidone con 5 kg di marijuana nella sua camera da letto



Nel corso del fine settimana i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile - Sezione Operativa di

Sassari hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, già noto alle forze dell'ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare l’uomo, a conclusione di mirati e prolungati accertamenti condotti dai militari operanti, è stato sottoposto a perquisizione personale e locale che ha consentito di scovare oltre 5 kg di marijuana che era custodita all’interno di un bidone occultato nella camera da letto. Nel corso delle ricerche è stata inoltre scoperta altra sostanza stupefacente nonché una bilancia digitale verosimilmente utilizzata per il confezionamento delle dosi. Espletate le formalità di rito l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, è stato trasferito presso la casa circondariale di Sassari dove è stato convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere.