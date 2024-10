S.A. 16:26 Si strappa bracciale elettronico: fermato ad Olbia I Carabinieri di Olbia hanno tratto in arresto un giovane, responsabile del reato di evasione. L´uomo, già condannato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi, dal maggio scorso era in regime di arresti domiciliari



OLBIA - Nella serata di martedì 15 ottobre i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto

Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto un giovane, responsabile del reato di evasione. L'uomo, già condannato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi, dal maggio scorso era in regime di arresti domiciliari presso un’abitazione nel centro abitato olbiese. Nel pomeriggio di ieri, dopo essersi strappato il braccialetto elettronico dalla propria caviglia, si è allontanato dal luogo di espiazione della pena, dileguandosi per strada. Le immediate attività di ricerca poste in essere dai militari hanno consentito il rapido rintraccio del giovane, a circa un chilometro di distanza dall’abitazione da cui si era allontanato, mentre passeggiava sulla pubblica via. Prontamente arrestato per evasione e denunciato per il danneggiamento doloso del dispositivo elettronico.