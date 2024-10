Al via la XIX Baia delle Ninfe. Gara tra auto storiche ad Alghero

S.A. 20:30 Al via la XIX Baia delle Ninfe

ALGHERO - Tutto è pronto per la per la XIX edizione del Baia delle Ninfe, appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2024 di scena ad Alghero il 19 e 20 ottobre. La gara ha assunto le caratteristiche di un evento che unisce la bellezza del nord ovest della Sardegna con la parte tecnica delle sue prove cronometrate. Organizzata dall’Automobile Club Sassari, la gara sarà presentata venerdì prossimo, 18 ottobre, alle 10,30 a Porta Terra dal sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e dal vicesindaco Francesco Marinaro, insieme al Presidente dell'Aci Sassari Giulio Pes, coadiuvato dal direttore di Gara Fabrizio Bernetti