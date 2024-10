S.A. 18:00 Feste di Natale: pubblicato l’avviso a Sassari L’obiettivo è quello di raccogliere le migliori idee per le festività natalizie 2024, da integrare in un percorso ideale di allestimenti ed eventi che si dovranno sviluppare nelle vie e nelle piazze del centro storico



SASSARI - Al Comune di Sassari è tempo di programmazione per le iniziative capaci di ricreare in città e in tutto il territorio la magica atmosfera natalizia. Pubblicato l’avviso per l'individuazione di proposte progettuali di eventi e allestimenti a tema per tutto il mese di dicembre. L’obiettivo è quello di raccogliere le migliori idee per le festività natalizie 2024, da integrare in un percorso ideale di allestimenti ed eventi che si dovranno sviluppare nelle vie e nelle piazze del centro storico, comprendendo via Roma, piazza d’Italia, piazza Fiume, piazza Castello, piazza Santa Caterina, piazza Duomo, l’emiciclo Garibaldi, giardini pubblici, includendo anche le periferie e le borgate.



Sarà possibile concorrere per singole proposte, ognuna delle quali dovrà rispettare gli elementi minimi obbligatori indicati nel bando, senza la necessità di presentare un progetto complessivo. I partecipanti potranno candidarsi per idee che, a titolo indicativo, potranno riguardare l’organizzazione e la realizzazione di eventi culturali e iniziative di tipo tradizionale da svolgersi all’aperto o in spazi al chiuso; spettacoli musicali in forma itinerante (teatro di strada, marching band etc.); animazione con rappresentazioni e figure tipiche del periodo natalizio; eventi enogastronomici che metteranno in risalto i prodotti locali, promuovendo le eccellenze del territorio; allestimenti natalizi. L'avviso è rivolto a soggetti economici o imprenditoriali, ad associazioni o altro, in forma singola o associata, con esperienza nel settore dell’organizzazione di eventi e gestione di concerti e iniziative di spettacolo e intrattenimento assimilabili, per complessità e caratteristiche, all’oggetto del bando stesso. L’istanza dovrà pervenire entro le 24 del 4 novembre.