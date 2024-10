Schianto a 4 all´ingresso di Alghero

Cor 8:19 Schianto a 4 allŽingresso di Alghero Quattro le automobili coinvolte nellŽincidente in zona Galboneddu, allŽincrocio per la zona artigianale della città. In azione tre ambulanze, sul posto gli agenti della Polizia locale ed i vigili del fuoco



ALGHERO - Spettacolare incidente nel primo pomeriggio di ieri (giovedì) all'ingresso di Alghero. Coinvolte quattro automobili per cause in corso di definizione: All'origine di tutto parrebbe esserci un iniziale tamponamento che ha interessato più auto: teatro del sinistro l'incrocio per la zona artigianale di Galboneddu. Tre i feriti, non gravi, trasportati su altrettante ambulanze del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Civile. Sul posto gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi ed i vigili del fuoco del locale distaccamento per la messa in sicurezza della strada.



Nella foto: i soccorsi ad Alghero