S.A. 19:38 Futsal Alghero esordio a Monastir La squadra cagliaritana, reduce dalla vittoria sul campo del Varese, sarà un bel banco di prova per i giallorossi che, rispetto alla scorsa stagione, presenta diverse novità



ALGHERO - La Futsal FC Alghero è pronta per l'esordio stagionale in serie B (girone A). Domani, sabato 19 ottobre, la formazione allenata da Rino Monti, dopo aver riposato alla prima giornata, andrà a far visita al Monastir. La squadra cagliaritana, reduce dalla vittoria sul campo del Varese, sarà un bel banco di prova per i giallorossi che, rispetto alla scorsa stagione, presenta diverse novità. Tra i volti nuovi in casa Futsal FC Alghero ci sono: Moreira, Mura, El Aafi, Scalizi, Sportoletti e Zappalà.



«Ora ci tuffiamo in un campionato tutto da scoprire – sottolinea mister Monti – sicuramente a Monastir troveremo una squadra con il morale a mille dopo l'esordio vincente sul campo del Varese. Di contro, noi scenderemo in campo per dare il massimo e puntare alla vittoria, consapevoli che non sarà facile. Abbiamo fatto una buona preparazione atletica, anche se le amichevoli precampionato non sono state tantissime. Sono sicuro che faremo bene e i ragazzi sono tutti motivati e carichi per questa nuova avventura in serie B. Ora, speriamo di poterci allenare e giocare finalmente in casa ad Alghero. Siamo in attesa di ricevere notizie positive sui tempi di consegna del PalaManchia».