Cor 19:25 Fc Alghero batte Olmedo 2 a 0 Con due reti siglate nel primo tempo la Fc Alghero batte l´Olmedo e riprende il suo cammino verso i piani alti della classifica. Vittoria meritata per l´undici di mister Peppone Salaris che hanno messo in mostra un buon gioco, soprattutto nel primo tempo, dove ha sfiorato anche il terzo gol, poi, nella ripresa, ha pensato più a controllare che ad attaccare



ALGHERO - Per la cronaca buona partenza della Fc Alghero: al 2’ con un tiro ravvicinato di Correddu impegna severamente Marrosu che ribatte di pugno, poi al 3’ Cherchi, servito da Nemore, spiazza il numero uno ospite e sigla il gol del vantaggio. Al 9’ ancora algheresi in avanti con Pintus, servito da un tiro cross di Nemore, che di testa spedisce tra le braccia di Marrosu. Si va al 18’ e la Fc Alghero raddoppia con un gran tiro in diagonale dalla distanza di Christian Nemore.



Gol da applausi. Al 21’ ancora Fc Alghero vicino al gol con una punizione di Pintus che Marrosu devia in corner. Ancora Pintus pericoloso al 29’ con Marrosu che blocca a terra. Poco dopo la mezz’ora ci prova l’Olmedo, ma il tiro di Delogu è alto sopra la traversa della porta difesa da Frau. Al 42’ Frau respinge un tiro dal limite di Pinna. Al 45’ è il capitano olmedese Langella ad impegnare Frau con un tiro dalla distanza. Si va al secondo tempo con l’Olmedo che pressa alla ricerca del gol, ma la Fc Alghero si difende con ordine.



Ripresa caratterizzata da un ritmo più blando rispetto ai primi 45 minuti. Fc Alghero che ha pensato più a controllare il doppio vantaggio e Olmedo che non è riuscito ad impensierire più di tanto la difesa di casa. All’85’ Olmedo in dieci per l'espulsione di Caddeo per gioco falloso. Nel finale Fc Alghero pericoloso con un tiro cross di Zanda che attraversa l’area di rigore ospite. Al triplice fischio dell'arbitro Ballore di Olbia, giallorossi in festa per tre punti importanti che riportano in alto il morale dopo la battuta d'arresto di sette giorni prima. Prossimo impegno per la Fc Alghero, domenica 27 ottobre sul campo del Badesi.



Fc Alghero: Frau, Depalmas (22' st Carbone), Peana Andrea, Correddu, Sasso, Gnani, Nemore (22' st Loi), Peana Riccardo (29' st Delias), Cherchi (16' stNuoto), Pintus, Pilo (39' st Zanda).

Allenatore: Peppone Salaris

A disposizione: Serra, Ardu, Sanna, Porcu.

Olmedo: Marrosu, Cherchi (28’ pt Lisci), Tedde, Caria, Amoroso, Caddeo, Langella, Marras (13' st Zerauschek), Delogu (31' st Canu), Pinna (25' st Carboni), Riu (3’ st Casiddu).

Allenatore: Adriano Serra

A disposizione: Bellinzis, Deriu, Manunza, Nuoto.

Arbitro: Sebastian Ballore di Olbia

Reti: 3’ Cherchi, 18’ Nemore