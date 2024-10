Cor 12:00 Progetto da 675mila euro sul Carmine Un nuovo centro sportivo moderno e funzionale capace di soddisfare le esigenze delle società sportive ma anche fungere da polo di aggregazione del quartiere. È l´obbiettivo che la Giunta di Alghero intende perseguire



ALGHERO - L'investimento previsto è di 675 mila euro, di cui 125 mila da bilancio comunale e la restante parte da finanziamento regionale. La Giunta ha infatti deliberato martedì scorso di approvare il progetto esecutivo e di presentarlo al bando sport della Regione per l'ottenimento del finanziamento. «L'Amministrazione si sta caratterizzando sempre più per l'attenzione verso lo sport e la scuola - spiega l'Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro - e le molteplici iniziative in questo senso lo dimostrano, con una gran mole di investimenti che grazie ad una attenta programmazione darà i suoi frutti a breve e medio termine».



Il campo di calcio del Carmine, in terra battuta, è destinato quindi a cambiare pelle. Non solo il terreno di gioco destinato all'erba sintetica: l'area sportiva sarà totalmente rigenerata per una migliore dotazioni dei servizi al quartiere. L'aggiornamento del progetto approvato dalla Giunta è diretto ora in Regione per la richiesta delle risorse.



«Stiamo lavorando per una importante riqualificazione delle strutture cittadine - afferma l'Assessore con delega all'impiantistica sportiva Enrico Daga - e per il Carmine abbiamo grandi aspettative. Contiamo di ottenere la dotazione finanziaria per dare corpo all'offerta di servizi di cui il quartiere è carente. Il campo sarà infatti polivalente e potrà diventare anche un centro di aggregazione per le famiglie e per i giovani». Oltre al rifacimento del manto, in sintetico, il progetto prevede il totale riammodernamento degli spogliatoi, l'impiantistica, il solare termico e fotovoltaico.