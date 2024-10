Cor 16:29 Speranza Ponti, Cassazione conferma ergastolo La Cassazione conferma l´ergastolo: respinto il ricorso di Massimiliano Farci per il femminicidio di Speranza Ponti, assassinata ad Alghero il 5 dicembre 2019



SASSARI - La Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo per Massimiliano Farci, il 56enne di Assemini ma residente ad Alghero, accusato e già condannato in primo e secondo grado per l'uccisione di Speranza Ponti, assassinata ad Alghero il 5 dicembre 2019. Respinto il ricorso presentato dall'avvocato difensore Daniele Solinas. L'imputato, che già stava scontando un ergastolo per l'omicidio dell'imprenditore Renato Baldussi di San Sperate del 1999, si è sempre dichiarato innocente, sostenendo di aver trovato la compagna morta impiccata a casa.