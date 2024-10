Cor 18:00 «Pala Manchia per tutti, lavori in continuità» L´assessore all´impiantistica sportiva di Alghero, Enrico Daga, conferma la continuità con gli interventi già programmati dagli assessori della giunta Conoci. «Lavoriamo per tutte le società senza risparmiarci». Le sue parole dopo il sopralluogo al Pala Manchia col collega Francesco Marinaro