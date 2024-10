Cor 8:30 «Canapa industriale, tutelare lavoratori» E´ quanto afferma in una nota la senatrice M5s in commissione Industria, attività produttive Sabrina Licheri. « Mentre nel nostro Paese non solo il Governo la criminalizza ma inserisce anche un articolo al ddl Sicurezza per impedirne la produzione, la commercializzazione e il trasporto»



CAGLIARI - «La Germania ha approvato recentemente una nuova legge per incentivare la coltivazione e la produzione della canapa industriale, mentre nel nostro Paese non solo il Governo la criminalizza ma inserisce anche un articolo al ddl Sicurezza per impedirne la produzione, la commercializzazione e il trasporto», è quanto afferma in una nota la senatrice M5s in commissione Industria, attività produttive Sabrina Licheri.



«Una posizione puramente ideologica - aggiunge - che non tiene conto minimamente degli aspetti economici e sociali, e che per vietare l’uso della cannabis light penalizza un’intera filiera. In questo modo condanniamo 30mila aziende e 15mila lavoratori e lavoratrici che producono un fatturato di 500 milioni di euro l’anno».



«La canapa industriale ha numerosi benefici anche per l’ambiente. La sua coltivazione - prosegue - richiede pochi fertilizzanti e acqua, ha benefici riconosciuti sulla qualità dell’aria, e offre un habitat per gli insetti». «Cannabis light e canapa industriale non possono essere equiparate, in questo modo si crea solo un danno all’economia del Paese. Di questo e molto altro parleremo al convegno organizzato all’Istituto di Santa Maria in Aquiro» conclude.