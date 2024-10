Cor 20:00 Ritorno di Coppa per l´Alghero calcio Coppa Italia di Eccellenza 2024/25: Mercoledì 23 ottobre, alle 16 al “Pino Cuccureddu” la squadra di mister Giandon se la vedrà con l’Ossese. Necessaria una vittoria per passare il turno



ALGHERO - Alghero e Ossese tornano ad affrontarsi per la terza volta in questa stagione. La partita in programma domani, mercoledì 23 ottobre, alle 16 al “Pino Cuccureddu”, è più che mai decisiva. Perché si gioca il ritorno dei Quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza.



Le due squadre non hanno alternative: dopo lo 0-0 dell’andata per passare il turno e accedere quindi alla semifinale occorre vincere. Se questo non dovesse avvenire nei 90 minuti, e quindi dovesse persistere la parità, si andrà ai calci di rigore. Tra i giallorossi non ci sarà quasi certamente Baraye, uscito anzitempo a Budoni per un brutto fallo subìto, e sono da valutare le condizioni di altri giocatori.



«Mentalmente ci dobbiamo proiettare subito su questa sfida che è un'opportunità per il passaggio del turno in una competizione che può aprire scenari interessanti. Siamo alle prese nuovamente con qualche defezione ma dovremo affrontare questa gara come una finale, anche in virtù dello 0-0 dell'andata. Abbiamo la possibilità di farlo tra le nostre mura e questo deve essere per noi un vantaggio» afferma l’allenatore giallorosso Gian Marco Giandon.