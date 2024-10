S.A. 9:17 Rinnovabili: verso una risoluzione in Aula Le commissioni sono al lavoro in vista del consiglio comunale del 29 ottobre, dove si dovranno discutere degli ordini del giorno su questa materia, per arrivare, possibilmente, a una risoluzione unitaria di tutta l’assise da poter poi portare all’attenzione della giunta regionale



ALGHERO - Si è svolta nei giorni scorsi una seduta delle commissioni consiliari urbanistica e ambiente convocate dai presidenti Emiliano Piras e Christian Mulas, alla presenza degli assessori all’Urbanistica Roberto Corbia e all'Ambiente, Raniero Selva sul tema delle energie rinnovabili. Le Commissioni hanno approfondito l’argomento sulla base delle risultanze tecniche e sulle azioni intraprese da parte del Comune di Alghero, tanto con la richiesta di indizione dell’inchiesta pubblica al Ministero correlata alla valutazione d’impatto ambientale (di cui all’art. 24-bis del D. Lgs. n. 152/2006), in riferimento al progetto per l’installazione dell’impianto eolico offshore denominato "Mistral", quanto con l'indicazione sull’assenza di aree idonee nel territorio di Alghero. Le commissioni sono al lavoro in vista del consiglio comunale del 29 ottobre, dove si dovranno discutere degli ordini del giorno su questa materia, per arrivare, possibilmente, a una risoluzione unitaria di tutta l’assise da poter poi portare all’attenzione della giunta regionale, che a breve dovrà approvare il disegno di legge sulla programmazione di interventi relativi alla transizione energetica.