S.A. 8:42 Alghero eliminata in Coppa Italia Nel match di ritorno dei Quarti di finale, al “Pino Cuccureddu”, decisivo il gol dell’ex Franchi. Ora i giallorossi si rituffano in campionato: domenica partita casalinga contro il Taloro Gavoi



ALGHERO - Termina l'avventura dell’Alghero nella Coppa Italia di Eccellenza. L'Ossese riesce a qualificarsi al turno successivo vincendo la gara di ritorno dei Quarti di finale al “Pino Cuccureddu” grazie al più classico dei gol dell'ex, realizzato da Franchi a inizio ripresa. Nella prima frazione di gioco, a dominare è l'equilibrio, con entrambe le squadre che lottano in mezzo al campo. Sono solo due, infatti, le azioni da segnalare nei primi 45' di gioco: il protagonista è sempre Scanu, prima con una bella incursione centrale dopo un dai e vai con Franchi, la seconda con un bel tiro dal limite dell'area di rigore. In entrambe le occasioni è bravissimo il portiere giallorosso Piga a sventare le minacce.



A inizio ripresa arriva il vantaggio ospite: Virdis scende sulla fascia e mette al centro per Franchi, che tocca con la punta del piede e manda la palla alle spalle di un incolpevole Piga. L’Alghero reagisce e macina gioco ma recrimina anche per almeno due episodi potenzialmente da rigore, uno dei quali abbastanza evidente. Al 76’, invece, Scognamillo serve Spanu che calcia fortissimo da dentro l’area ma trova la pronta risposta di Sechi. Ancora più clamorosa l’occasione nel finale, quando l'Alghero arriva a pochi centimetri dal pareggio che avrebbe portato la sfida e la qualificazione ai calci di rigore: Marras salta il diretto avversario e mette in mezzo per Spanu che di prima intenzione centra il palo. Non è finita qua, infatti l'azione continua e sulla respinta del legno, è Scognamillo a cogliere lo stesso montante, sancendo così la qualificazione dell'Ossese. Da questo momento di nuovo testa al campionato, con la settima giornata di andata di Eccellenza praticamente alle porte: domenica alle 16 al “Pino Cuccureddu” i giallorossi ospiteranno il Taloro Gavoi.