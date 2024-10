S.A. 12:16 Più cestini per cani: la richiesta ad Alghero Un nuovo ordine del giorno, prima firmatario Marco Colledanchise di Futuro Comune, prevede l´installazione di cestini dedicati alla raccolta delle deiezioni canine in diverse aree strategiche della città



ALGHERO - Il consigliere Marco Colledanchise, del gruppo Futuro Comune, ha presentato un nuovo ordine del giorno, sostenuto da Alleanza Verdi Sinistra, che prevede l'installazione di cestini dedicati alla raccolta delle deiezioni canine in diverse aree strategiche della città. L’ordine del giorno è stato formalmente depositato e verrà discusso in consiglio comunale. Il progetto, primo firmatario Colledanchise, ha l'obiettivo di migliorare il decoro urbano, facilitando il corretto smaltimento delle deiezioni canine e offrendo ai proprietari di cani soluzioni pratiche per mantenere puliti i luoghi pubblici. Per Futuro Comune, questo intervento è essenziale per promuovere una città più pulita, vivibile e attenta ai bisogni quotidiani dei suoi abitanti.



Marco Colledanchise ha dichiarato: «Questo ordine del giorno risponde a una delle problematiche più segnalate dai cittadini: la pulizia delle nostre strade e aree verdi. Con l'installazione di cestini specifici per le deiezioni canine, dotati di chiusura ermetica e dispenser di bustine biodegradabili per la raccolta delle deiezioni, vogliamo promuovere un comportamento civico più attento e rispettoso. Il progetto prevede anche una mappatura digitale che consentirà ai cittadini di localizzare i cestini e segnalare eventuali malfunzionamenti, migliorando così la gestione e la manutenzione».



L'iniziativa non solo mira «a migliorare la pulizia delle aree pubbliche, ma introduce una componente tecnologica innovativa con una mappa digitale interattiva, accessibile tramite app o sito web comunale, che permetterà ai cittadini di conoscere la posizione dei cestini e inviare segnalazioni in tempo reale». Il consigliere, insieme agli altri gruppi di maggioranza, si augura che «questa proposta possa ricevere il pieno supporto dell'intero consiglio comunale, sottolineando l’importanza di una città più pulita e rispettosa dell’ambiente per il benessere di tutti i residenti e turisti».



Nella foto: Marco Colledanchise