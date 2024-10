S.A. 17:47 Serie B, la Futsal Fc Alghero ospita il Real Sesto La partita, valida per la terza giornata del campionato di serie B, si presenta, almeno sulla carta, difficile per i giocatori algheresi che, in attesa della conclusione dei lavori nel Palasport Manchia, sono costretti a giocare le prime partite casalinghe a Usini.



ALGHERO - Esordio stagionale in casa, questo sabato alle ore 15, per la Futsal Fc Alghero che, al palazzetto dello sport di Usini, ospiterà il Real Sesto, una delle formazioni maggiormente accreditate per il salto di categoria in serie A. La partita, valida per la terza giornata del campionato di serie B, si presenta, almeno sulla carta, difficile per i giocatori algheresi che, in attesa della conclusione dei lavori nel Palasport Manchia, sono costretti a giocare le prime partite casalinghe a Usini. Il tecnico algherese Rino Monti: «non è l'esordio che tutti noi volevamo e ci aspettavamo. Avrei preferito giocare nella nostra palestra, davanti al nostro pubblico. Questo è estremamente penalizzante perché siamo costretti a giocare le gare casalinghe a Usini. A questo aggiungiamo che il calendario non ci da una mano perché il Real Sesto è una squadra costruita per stare ai vertici».



«Questo – aggiunge mister Monti – deve essere un'ulteriore motivo di stimolo e dimostrare che anche noi possiamo disputare un campionato all'altezza che ci permetta di raggiungere i nostri obiettivi. Siamo molto curiosi di confrontarci con il Real Sesto. In settimana ho visto i miei ragazzi molto determinati e concentrati sul lavoro e, sono convinto, che potremmo fare bella figura e dare del filo da torcere ai più quotati avversari. Speriamo in una conduzione arbitrale all'altezza e che i tifosi ci seguano anche a Usini per sostenerci». Sul fronte Under 19, questa domenica mattina, alle ore 11, inizierà il campionato e la Futsal Fc Alghero, allenata da Valentino Neri, sarà di scena a Sestu contro lo Jasnagora. Invece, per l'Under 17 di mister Daniele Pica, si è in attesa della composizione dei gironi.