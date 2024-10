Cor 20:13 Sassari Calcio Latte Dolce: è vittoria Contro l´Ilvamaddalena pmatch vinto dai sassaresi per 2-0. I ragazzi di mister Setti la prossima settimana sfideranno la Puteolana, nella seconda trasferta campana della stagione



SASSARI - Sette giorni pressoché perfetti per il Sassari Calcio Latte Dolce, che chiude questa settimana con la terza vittoria di fila battendo 2-0 l’Ilvamaddalena e salendo così a 14 punti in classifica, stessa cifra di Trastevere e Cythialbalonga. I ragazzi di mister Setti la prossima settimana sfideranno la Puteolana, nella seconda trasferta campana della stagione.



I sassaresi, dopo un’iniziale fase di studio, alzano il proprio baricentro e all’11’ arriva il primo acuto dei padroni di casa con una conclusione di Loru che termina alta sopra la traversa. L’Ilvamaddalena supera con difficoltà la propria metà campo e prima Corcione impegna Lattisi con una conclusione da fuori area, poi è Odianose che ci prova, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Alla mezz’ora arriva il meritato vantaggio sassarese: Orlando viene atterrato in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Odianose che non sbaglia firmando così la rete dell’1-0. Il gol del vantaggio dà fiducia ai ragazzi di mister Setti, che dopo appena 60” raddoppiano: Odianose intercetta il passaggio della difesa maddalenina e grazie a una grande giocata personale realizza il 2-0. L’Ilvamaddalena non riesce a entrare in partita e Loru al 41’ ha l’opportunità di chiudere il match, ma la sua conclusione termina a lato. Il primo tempo termina così sul 2-0 per il Sassari Calcio Latte Dolce.



Al ritorno dagli spogliatoi, nel primo quarto d’ora nessuna delle due squadre crea occasioni degne di nota, poi al 61’ è l’Ilvamaddalena ad avere l’opportunità di accorciare le distanze con Alvarez, che non sfrutta l’assist di Blazevic. Nella stessa azione da segnalare l’ìnfortunio occorso a Cabeccia, colpito a una spalla dallo stesso Blaeziv e costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Gli ospiti si fanno vedere in avanti in un paio di occasioni con Lobrano e Bonu, ma senza creare particolari problemi alla difesa biancoceleste. Nel finale Corcione prova a sorprendere Lattisi con un tiro dalla distanza, ben respinto dal portiere ospite. Nei minuti finali non si registrano ulteriori occasioni e il match termina con il successo del Sassari Calcio Latte Dolce per 2-0.



Sassari Calcio Latte Dolce: Marano; Barracca (30’ st Secci), Cabeccia (25’ st Sanna), Pinna, Mudadu; Corcione, Orlando, Piredda (12’ st Tesio); Di Paolo (20’ st Pulina), Odianose, Loru (25’ st Pilo). A disposizione: Panai, Del Giudice, Linaldeddu, Sorgente. Allenatore: Gabriele Setti

Ilvamaddalena: Lattisi, Ribeiro, Ferrara, Tamponi (13’ st Tapparello), Bonu, Kiwobo, Lobrano, Furijan (29’ Dessena), Maitini (1’ st Blazevic), Dominguez (38’ st Glino), Touray (1’ st Alvarez).

A disposizione: Cappa, Munua, Agostini, Francia. Allenatore: Carlo Cotroneo (in panchina: Massimiliano Fascia)

Ammonizioni: Loru (SLD), Mudadu (SLD), Tamponi (IM), Lobrano (IM), Bonu (IM), Alvarez (IM), Kiwobo (IM)

Espulsioni: Gianpiero Nieddu (dir. Sassari Calcio Latte Dolce)