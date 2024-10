Cor 9:03 Palazzo Ducale, variazione da mezzo milione Sì della giunta a una variazione di bilancio da mezzo milione di euro Via De Martini, ecco i soldi per il collegamento tra Li Punti e Platamona



SASSARI - Sì alla variazione di bilancio da mezzo milione di euro che consentirà di risistemare via Giuseppe De Martini. L’ha deciso la giunta comunale, accogliendo la proposta di deliberazione avanzata dall’assessore a Bilancio, Tributi, Programmazione, Società partecipate, Transizione digitale e Innovazione, Giuseppe Masala. La modifica in entrata nelle casse di Palazzo Ducale è frutto di un finanziamento riconosciuto dalla Regione a seguito della partecipazione al bando per la riqualificazione dei centri urbani.



Su un ammontare totale disponibile di 24 milioni e 760mila euro, la giunta regionale aveva previsto che i Comuni con più di 30mila abitanti potessero concorrere per l’assegnazione di un finanziamento massimo di 500mila euro. Grazie al lavoro condotto dai competenti uffici comunali, l’amministrazione è riuscita a ottenere dunque il massimo concedibile, ritrovandosi così nel proprio bilancio i soldi necessari per l’intervento infrastrutturale di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del collegamento tra l’agglomerato urbano di Li Punti e Platamona.



Il progetto esecutivo dell’opera era stato approvato nel settembre del 2022 e da allora attendeva la relativa copertura finanziaria. Originariamente escluso dal finanziamento dell’assessorato regionale dei Lavori pubblici, lo scorso luglio il Comune di Sassari è riuscito a ottenere i soldi necessari per un restyling particolarmente atteso non solo dalle molte persone che abitano in via De Martini, ma anche perché l’arteria viaria interessata rappresenta il principale collegamento tra Li Punti e il litorale di Sassari.



«L’accoglimento della nostra istanza è conseguente alla convenzione con cui è stato ridefinito il cronoprogramma procedimentale e di spesa», spiega l’assessore Masala, rimarcando che la variazione di Bilancio «è il frutto del lavoro condotto in sinergia con i nostri tecnici al fine di cogliere ogni opportunità possibile per incrementare le risorse a disposizione dell’amministrazione, così da portare a compimento interventi tuttora in stanby e poterne programmare di nuovi».