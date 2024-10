S.A. 20:19 Pagamenti Pac: prima tranche di ottobre Nel corso del prossimo mese di novembre sarà elaborato un ulteriore decreto per l’erogazione di altri anticipi su pagamenti di base ed eco-schemi



CAGLIARI - E' stato approvato il primo decreto di pagamento degli anticipi per le domande PAC 2024. «Abbiamo compiuto un altro passo per andare incontro alle esigenze delle nostre imprese. Un risultato importante, unito ad uno sforzo importante che certifica due cose: l'attenzione che Regione e Assessorato hanno per il comparto agro pastorale e l'impegno messo in campo, mai mancato sin dal nostro insediamento».



Così l’assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta, rispetto agli impegni presi di garantire l’avvio dei pagamenti degli anticipi entro il mese di ottobre che interessa 8.723 domande per un importo complessivo pari a circa 19,8 milioni di euro. Nel corso del prossimo mese di novembre sarà elaborato un ulteriore decreto per l’erogazione di altri anticipi su pagamenti di base ed eco-schemi. Ancora, nello stesso mese di novembre verranno disposti i pagamenti degli anticipi sugli interventi finanziati dal FEASR sullo sviluppo rurale. «Vogliamo fare tutto il possibile - ha concluso Satta - per dimostrare nel concreto e non solo a parole che siamo al fianco delle nostre imprese e di tutti gli operatori di settore».