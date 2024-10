S.A. 12:35 Novembre di eventi a Sassari Un novembre ricco di appuntamenti e un nuovo modo di promuoverli: così parte il nuovo corso delle politiche culturali dell’amministrazione Mascia a Sassari



SASSARI - Sassari si prepara a vivere un novembre ricco di appuntamenti. Teatro, musica, danza, cinema, arte e tanto altro: l’impulso dato dall’amministrazione Mascia a un comparto tanto vivace quanto vitale per le dinamiche socio-economiche della città, acquisisce a partire da dopodomani un proprio format. Dopo le prove generali di questi primi mesi, tra alcuni nuovi esperimenti ben riusciti, la riproposizione di manifestazioni e rassegne consolidate e il rilancio di appuntamenti poco valorizzati, il Comune di Sassari ha deciso non solo di incrementare gli sforzi economici, organizzativi e di supporto alle numerose attrazioni messe in piedi dalla variegata galassia di associazioni, enti e singoli artisti, ma di promuovere e valorizzare tutto ciò che accade in un unico grande contenitore, frutto della collaborazione diffusa di soggetti pubblici e privati, con un solo obiettivo: fare di Sassari la Città della cultura, far sì che l’arte in tutte le sue manifestazioni torni a rappresentare una fondamentale filiera produttiva e occupazionale, ma anche una straordinaria arma di socializzazione, favorendo la rivitalizzazione degli spazi pubblici al chiuso e all’aperto e stimolando la rinascita di quello spirito comunitario che le difficoltà economiche hanno lentamente fiaccato.



Ad accompagnare l’amministrazione Mascia verso il raggiungimento di obiettivi così ambiziosi, rispetto ai quali anche il periodo natalizio e i festeggiamenti di Capodanno rappresenteranno un test importante, sarà anche il progetto di comunicazione pensato ed elaborato dagli uffici del settore Cultura. Il calendario solitamente utilizzato a uso interno, con un foglio di excel tenuto ben in vista al fine di tenere sotto controllo date, spazi, patrocini e contributi concessi, sono diventati la base per un programma online in cui trovano spazio mensilmente tutte le iniziative organizzate, sovvenzionate o patrocinate dal Comune di Sassari e quelle che si svolgono nelle strutture che fanno capo all’amministrazione. E ogni mese il calendario sarà il pretesto per promuovere il ricco patrimonio artistico del Comune. Per la copertina del depliant online di novembre è stata scelta un’opera di Ausonio Tanda, Veduta della città di Sassari, custodita nel Palazzo di Città, uno dei siti della rete Thàmus. Anche nelle prossime pubblicazioni saranno valorizzate le opere esposte nelle sedi degli uffici comunali e nei luoghi della cultura civici.



«Immaginiamo e vogliamo realizzare una città più bella, viva, aperta al mondo, che si riconosca e si rilanci nel suo vasto patrimonio artistico, culturale, intellettuale e dell’alta formazione», spiega il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. «Ci mettiamo alla guida di un processo fondato sulla realizzazione e sulla promozione della creatività, per dare forme nuove alla tutela e alla valorizzazione dell’importante patrimonio culturale materiale e immateriale che in città si è consolidato nei decenni – aggiunge il sindaco – e che potrà integrarsi con le forme più nuove e attuali, di cui le giovani generazioni e l’evoluzione tecnologica sono portatrici». Come spiega l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, «Sassari è sempre stata un punto di riferimento in ambito culturale per tutto il territorio, e oggi riappropriarsi di questo ruolo significa valorizzare i talenti diffusi attraverso una programmazione e l’uso sapiente di ogni strumento di comunicazione». Anche perché, è la scommessa dell’attuale giunta, «l’aumento degli investimenti pubblici e privati a favore della cultura incide sulla qualità della vita della comunità, anche in termini di socialità inclusiva e di valorizzazione delle professionalità operanti nel settore».