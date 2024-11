Cor 11:38 Colledanchise: nessun contrasto con Daga Di seguito il comunicato stampa ufficiale del gruppo Futuro Comune in seguito alla riunione congiunta delle commissioni consiliari ed alle dichiarazioni di Forza Italia







«Inoltre desideriamo evidenziare che l’assenza dell’Assessore Daga nella precedente commissione, dedicata alla definizione dei regolamenti per assicurare la coesistenza delle discipline di atletica e calcio presso il campo polivalente di Maria Pia, riflette il clima di completa sinergia e fiducia nel Presidente Colledanchise, con cui l’assessore collabora assiduamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Questo approccio collaborativo e fidato ha permesso di gestire al meglio le risorse, mantenendo il focus sugli obiettivi della Giunta. Per quanto concerne l’andamento dei lavori al Palamanchia, ribadiamo che la parte funzionale per permettere alle squadre di giocare sarà completata entro fine novembre. Le ulteriori migliorie infrastrutturali che si sono rese necessarie in corso d’opera, dovute a un’evidente e generale mancanza di adeguate manutenzioni negli ultimi anni, verranno ultimate entro la fine della stagione sportiva nel 2025, come pianificato».



«Non vi è quindi alcun motivo di allarmismo: le scadenze stabilite per la fruibilità del campo e il completamento dei lavori sono state pianificate e confermate. Invitiamo Forza Italia a evitare dichiarazioni che generano solo confusione e a collaborare in modo costruttivo per il bene della comunità. Fanno sorridere le lamentele degli azzurri per qualche settimana di ritardo, dal momento che, in cinque anni di mandato, l’ex assessore Peru non ha concluso nemmeno una delle opere pubbliche ereditate dalla Giunta Bruno. Quelli messi in atto sono interventi straordinari che, non solo non precludono la fruibilità del Palamanchia già dal mese di novembre, ma anzi, restituiranno finalmente alla collettività una struttura perfettamente idonea all’attività agonistica. Futuro Comune resta impegnato a garantire trasparenza, serietà e un dialogo aperto con tutte le realtà sportive e i cittadini algheresi». ALGHERO - In merito alle dichiarazioni diffuse da Forza Italia riguardo alla commissione congiunta Opere Pubbliche e Sport, intendiamo fare chiarezza su alcuni aspetti essenziali: «Anzitutto, smentiamo categoricamente che vi siano stati contrasti tra l’Assessore Daga e i Presidenti delle commissioni. Non risulta alcuna dichiarazione in tal senso da parte dei Presidenti stessi. La decisione di far intervenire un solo assessore, insieme al RUP (Responsabile Unico del Procedimento), è stata condivisa per garantire un utilizzo efficace delle risorse, vista la mole di lavoro che ci impegna in questi giorni. È stata una scelta strategica, concordata per ottimizzare le presenze e non concentrare eccessivamente le risorse in un'unica commissione».«Inoltre desideriamo evidenziare che l’assenza dell’Assessore Daga nella precedente commissione, dedicata alla definizione dei regolamenti per assicurare la coesistenza delle discipline di atletica e calcio presso il campo polivalente di Maria Pia, riflette il clima di completa sinergia e fiducia nel Presidente Colledanchise, con cui l’assessore collabora assiduamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Questo approccio collaborativo e fidato ha permesso di gestire al meglio le risorse, mantenendo il focus sugli obiettivi della Giunta. Per quanto concerne l’andamento dei lavori al Palamanchia, ribadiamo che la parte funzionale per permettere alle squadre di giocare sarà completata entro fine novembre. Le ulteriori migliorie infrastrutturali che si sono rese necessarie in corso d’opera, dovute a un’evidente e generale mancanza di adeguate manutenzioni negli ultimi anni, verranno ultimate entro la fine della stagione sportiva nel 2025, come pianificato».«Non vi è quindi alcun motivo di allarmismo: le scadenze stabilite per la fruibilità del campo e il completamento dei lavori sono state pianificate e confermate. Invitiamo Forza Italia a evitare dichiarazioni che generano solo confusione e a collaborare in modo costruttivo per il bene della comunità. Fanno sorridere le lamentele degli azzurri per qualche settimana di ritardo, dal momento che, in cinque anni di mandato, l’ex assessore Peru non ha concluso nemmeno una delle opere pubbliche ereditate dalla Giunta Bruno. Quelli messi in atto sono interventi straordinari che, non solo non precludono la fruibilità del Palamanchia già dal mese di novembre, ma anzi, restituiranno finalmente alla collettività una struttura perfettamente idonea all’attività agonistica. Futuro Comune resta impegnato a garantire trasparenza, serietà e un dialogo aperto con tutte le realtà sportive e i cittadini algheresi».