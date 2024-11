Cor 10:07 14° World Rugby Classic per Paco Ogert In corso di svolgimento ad Hamilton al The National Sports Centre l´edizione 2024 del World Rugby Classic. In campo con l´Italian Classic Paco Ogert. Una vera festa mondiale di sport



ALGHERO - «Un orgoglio rappresentare i colori di Alghero e della Sardegna». Queste le parole di Paco Ogert (nella foto), bandiera della palla ovale in Riviera del Corallo, in campo per la quattordicesima volta al 36° World Rugby Classic. L'edizione del 2024 è in corso di svolgimento fino all'8 novembre al The National Sports Centre di Hamilton, capitale delle Isola delle Bermuda. Si tratta del famoso e prestigioso torneo annuale che vede protagoniste le selezioni internazionali over 35 di tutto il mondo.