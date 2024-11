Cor 7:47 La Regione vuole in treno a idrogeno, pressing dell´assessora L´assessore regionale con delega ai Trasporti, Barbara Manca, ha annunciato il nuovo incontro svoltosi ieri (lunedì) ad Alghero sul contestato progetto di treno a idrogeno



ALGHERO - «Come avevo promesso nel corso dell'incontro pubblico di lunedì 28 ottobre, sono tornata ad Alghero per discutere con alcuni cittadini i cui terreni sono interessati dall'attraversamento del tracciato del nuovo collegamento ferroviario con l'Aeroporto Riviera del Corallo». Così ieri l'assessore regionale con delega ai Trasporti, Barbara Manca, ha annunciato il nuovo incontro svoltosi ieri (lunedì) ad Alghero sul contestato progetto di treno a idrogeno.



«Abbiamo dialogato apertamente per recepire al meglio le loro osservazioni e trovare insieme delle soluzioni che possano mettere d'accordo l'interesse di questa importante infrastruttura e le comprensibili esigenze di chi vive quotidianamente l'area interessata dal passaggio dei treni» ha sottolineato l'assessora. Progetto che però sul territorio e tra i gruppi consiliari trova grandi contrarietà, a cominciare dal Partito democratico.



I presenti all'incontro invieranno ora le proprie osservazioni al Comune di Alghero e all'Assessorato dell'Ambiente presso cui è attivo un procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). Arst farà poi alcuni approfondimenti tecnici con l'obiettivo di trovare le migliori soluzioni. Dopo l'incontro sono stati effettuati anche dei sopralluoghi, sempre da parte di Arst, insieme ai proprietari dei terreni.