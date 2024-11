S.A. 19:23 Intelligenza Artificiale: 2 milioni per Hub formativo La realizzazione dell’Hub formativo avverrà attraverso un incubatore certificato e il relativo progetto verrà curato dall’Aspal



CAGLIARI - La giunta regionale ha destinato due milioni di euro all’avvio di un progetto sperimentale per la creazione di un Hub formativo sull’intelligenza artificiale in Sardegna, rivolto a diplomati e laureati in materie tecnico – scientifiche, con l’obiettivo di fornire un’adeguata preparazione e l’acquisizione di competenze tecniche e gestionali che consentano loro di avviare una start up o di avviare un’impresa. La realizzazione dell’Hub formativo avverrà attraverso un incubatore certificato e il relativo progetto verrà curato dall’Aspal. Autorizzato dalla giunta, su proposta dell’assessora Desirè Manca, l’incremento della dotazione finanziaria dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore in sistema duale per il conseguimento della certificazione IFTS per 1milione 400mila euro.



Nella foto: l'assessore Desirè Manca