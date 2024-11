S.A. 13:39 A Valledoria un distaccamento dei Vigili del Fuoco E´ iniziato ufficialmente il corso per 32 allievi volontari per il distaccamento di Valledoria. Il distaccamento di Valledoria, decretato dal Ministero dell’Interno nel 2022, si concretizza ora con il corso che permetterà ai volontari di operare



VALLEDORIA - E' stato inaugurato il corso volontari vigili del fuoco per il distaccamento di Valledoria. Al comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari, con la presenza del Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco Ing. Antonio Giordano e del Sindaco di Valledoria Marco Muretti, è iniziato ufficialmente il corso per 32 allievi volontari per il distaccamento di Valledoria. «Un grandissimo risultato per l’Amministrazione Comunale di Valledoria e per i Comuni del territorio che vede concretizzarsi la possibilità di un presidio dei Vigili del Fuoco non solo stagionale.- dice il primo cittadino di Valledoria, Marco Muretti- Il distaccamento di Valledoria, decretato dal Ministero dell’Interno nel 2022, si concretizza ora con il corso che permetterà ai volontari di operare nella sede di Valledoria ed avere le competenze e l’idoneità allo svolgimento di tutte le attività proprie dei dei vigili del fuoco».