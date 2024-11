S.A. 17:34 «Maggioranza solida e non sotto ricatto» AVS, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero e Partito Democratico replicano alle dichiarazioni del consigliere comunale Christian Mulas, in procinto di lasciare la Maggioranza nelle fila di Orizzonte Comune e aderire al Gruppo Misto, all´indomani dell´ingresso di Antonio Cardin alla Società in House



ALGHERO - «I principi alla base del progetto Alghero sono solidi, trasparenti e ispirati ai valori di lealtà e affidamento reciproco. Promuoviamo il dialogo coerente, rispettoso, finalizzato a includere e valorizzare le specificità di ciascuno nel nostro ampio progetto comune. Tutti i partiti e le liste della coalizione che hanno partecipato alle elezioni comunali sono pienamente legittimati nella propria rappresentanza, ed eventuali criticità interne a un gruppo non possono in alcun modo scaricarsi sulla coalizione che, a dispetto di quanto spesso millantato da più parti, si regge su un forte equilibrio, nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze».



AVS, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero e Partito Democratico replicano alle dichiarazioni del consigliere comunale Christian Mulas, in procinto di lasciare la Maggioranza nelle fila di Orizzonte Comune e aderire al Gruppo Misto, all'indomani dell'ingresso di Antonio Cardin alla Società in House. «Gli attacchi infondati e le intimidazioni mal si coniugano con la nostra idea di politica, uno spazio in cui tutti hanno certamente il diritto e il dovere di esprimere dissenso, tenendo però bene a mente il contesto istituzionale nel quale si opera, che noi in primis dovremmo tutelare e proteggere con la massima deferenza. Siamo disponibili al dialogo e a confrontarci con chi vuole lealmente contribuire al percorso promesso in campagna elettorale e intrapreso in questi primi mesi di mandato. I principi e i valori che ci ispirano ci danno la libertà necessaria e sufficiente per non sottostare a ricatti o accordi che nulla hanno a che vedere con il bene comune e distano anni luce dai reali problemi della città e dei cittadini» chiudono le forze del centro-sinistra algherese.



