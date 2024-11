Cor 12:01 Mostra del libro di Macomer: partecipazione algherese Le algheresi Edizione di SALPARE e Nemapress con ESI-Editori sardi Indipendenti alla Mostra del libro in Sardegna di Macomer



ALGHERO - Dal 14 al 17 novembre Macomer ospiterà come sempre la Mostra del libro di Sardegna che quest’anno avrà come tema conduttore “Sardegna AlterNativa”. Gli appuntamenti della Mostra si svolgeranno in diversi luoghi: Centro servizi culturali, Biblioteca Comunale, Teatro Costantino, casa Attene, ex alas, scuole. ESI-Editori Sardi Indipendenti sarà presente con gli Editori aderenti a questa nuova realtà associativa presentando i propri autori e animando con dibattiti ed eventi cultuali il nutrito Programma. Dopo l’inaugurazione degli stand espositivi che si terrà alle 10 del 14 novembre presso il padiglione Tamuli del CSC, alle 17, nel padiglione Filigosa, sarà la GIA editore ad esordire per ESI con i libri “Quando il Cagliari vinse lo scudetto e la Juve tentò di rapire Gigi Riva” e “La mia maglia numero 11”.



Sul palco con Giorgio Ariu, Editore e moderatore, salirà Nando Mura. Le letture saranno curate da Claudio Moica. A seguire, alle ore 18, sarà il turno della Pettirosso editore con il libro “Io, la bottiglia e la vita” di Simonetta Uccheddu. Ne parleranno, oltre l’autrice, Giorgio Madeddu e Luciana Curridori. Modererà Claudio Moica. Sabato 16 alle ore 18, sempre nel padiglione Filigosa di Macomer, sarà il turno di “Oltre” il libro scritto dalle detenute del carcere di Uta, edito da Pettirosso editore. Ne parlerà Maria Grazia Caligaris e Lino Cianciotto con la moderazione di Claudio Moica. Sempre alle 18 ma alla casa Comunale di Birori, Monica Tronci porterà il suo libro “Il diario di Eleonora d’Arborea. L’infanzia di una Regina”, edito da S’Alvure editrice. La presentazione si terrà con abiti Medievali del gruppo Medievale “Antica Turabulis” e modererà Mario Sanna. L'autrice, scrittrice e artista della Plastilina, terrà nelle scuole di Sindia e Macomer diversi laboratori ispirati al proprio romanzo storico. I laboratori di modellazione con la Plastilina insieme alla Storia della Sardegna si intitolano "La mia Storia tra le mani". Sempre il 16 novembre al mattino, Neria De Giovanni, in qualità di esperta dell’opera di Grazia Deledda, illustrerà il nostro Premio Nobel ai ragazzi delle scuole per il programma collaterale alla Mostra.



Domenica 17 saranno due gli appuntamenti targati ESI per la chiusura della XXII edizione della Mostra del Libro della Sardegna. Il primo alle ore 12, nel padiglione Filigosa, sarà curato da Giorgio Ariu, editore e direttore della rivista “Sardegnatavola” che ha al suo attivo più di 50 anni di attività. Inoltre ha ideato il premio “Sa fregula d’oro” e facendo riferimento a questo prezioso alimento propone un documentario di Davide Mocci (filmmaker di Geo) alla presenza di Giuseppe Melis Giordano, professore di Marketing turistico dell’Università di Oristano e Cagliari. Chiuderà alle ore 18 la Nemapress Edizioni che presenterà due suoi autori di successo; Massimiliano Fois con “Antoine de Saint Exupery ad Alghero”, per gli ottant’anni dalla pubblicazione del Piccolo Principe e Teresa Anna Coni con “Il cuore tra due mari”, racconti tra Ciampino ed Ales, paese d’origine della famiglia. Modera Neria De Giovanni, direttora editoriale della Nemapress. Durante tutto il periodo della mostra gli editori afferenti ad ESI saranno presenti nel padiglione Tamuli con i loro stand espositivi.